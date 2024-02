Gemeinsamer Einsatz in Wassenberg Vermülltes Grundstück ist geräumt

Die SPD-Fraktion hatte es angekündigt und in die Tat umgesetzt: Der große Müllberg auf einem Grundstück an der Straße Am Stern in Wassenberg ist nach einer Aufräumaktion verschwunden. Das Grundstück war bereits häufig Thema in der Öffentlichkeit, auch der Rat der Stadt Wassenberg hatte sich erst kürzlich damit befasst.