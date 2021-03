Polizeiticker für Wassenberg : Wilde Verfolgungsjagd nach Tankbetrug

Wassenberg/Heinsberg Von einer gefährlichen Verfolgungsjagd berichtet die Kreispolizeibehörde Heinsberg: Was mit einem Tankbetrug in Wassenberg begann, endete nach riskanter Fahrt im Heinsberger Stadtgebiet.

Nachdem ein zunächst unbekannter Täter am Mittwoch, 10. März, gegen 9.05 Uhr, einen Tankbetrug an einer Tankstelle am Forster Weg beging, flüchtete er mit seinem weißen Pkw Seat Mii mit Geilenkirchener (GK-) Kennzeichen in Richtung Heinsberg. Laut Polizei beobachteten ihn zivile Beamte in Unterbruch. Sie nahmen die Verfolgung in Richtung Heinsberg auf.