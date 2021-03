Freude in Wassenberg bei der Initiative Pskow : Verdienstorden für Andrejewa und Zarjow

Freude in Wassenberg bei der Initiative Pskow

Wassenberg Große Freude bei der Initiative Pskow. Im HPZ findet nächste Woche die feierliche Übergabe statt. Die Auszeichnungen überreichen wird der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland aus St. Petersburg.

Swetlana Andrejewa und Andrej Zarjow vom Heilpädagogischen Zentrum Pskow sind im Frühsommer 2020 von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

Wie Bernd Schleberger von der Initiative Pskow nun mitteilt, steht die Übergabe der hohen Auszeichnungen nun kurz bevor. Am 23. März soll es soweit sein, die feierliche Übergabe findet in Pskow im Heilpädagogischen Zentrum statt. Schleberger, der die Auszeichnung angeregt hatte, spricht im Zusammenhang mit der Übergabe über die Verdienste um Versöhnung und zwischen den Völkern Russlands und Deutschlands. Schleberger und der frühere Superintendent Klaus Eberl wollen mit einer Liveschaltung an der Feier teilnehmen. Die Auszeichnungen überreichen wird der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland aus St. Petersburg.