Aktion in Wassenberg Unterwegs auf dem Krippenweg durch die Oberstadt

Die Flyer zum Krippenweg erhalten Interessierte in allen Pfarrbüros und Kirchen der Pfarrei Sankt Marien. Flyerboxen sind übrigens an den Kirchen in der Ober- und Unterstadt und an der Kapelle in Effeld zu finden. Darüber hinaus sind die begleitenden Flyer auch in der Bäckerei Kohlen, bei Optik Jaegers & Klingenhäger, in der Marienapotheke, am Eingang der Kreissparkasse Oberstadt und im Naturpark-Tor an der Pontorsonallee erhältlich.