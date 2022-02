Geschwindigkeitsbeschränkungen : Wassenberg unterstützt Städteinitiative

Wassenberg Es geht um mehr Entscheidungskompetenzen zur Festlegung stadtverträglicher Geschwindigkeiten – ein brandaktuelles Thema in Wassenberg.

„Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“, so lautet der Titel einer neuen kommunalen Initiative für stadtverträglicheren Verkehr. Der Bund und die Länder wollen damit den Kommunen Regelungsmöglichkeiten zugestehen, die weitergehende Regelungen ermöglichen, als dies bisher der Fall ist. Den Städten und Gemeinden sollen also mit dieser Initiative mehr Entscheidungskompetenzen zur Festlegung stadtverträglicher Geschwindigkeiten im Verkehr gewährt werden. Die Stadt Wassenberg will diese Initiative unterstützen. „Das passt in die Wünsche und Ziele, die im Verkehrskonzept aufgeführt sind“, hieß es so im Rat der Stadt Wassenberg.

Tatsächlich ist das Thema Verkehr in Wassenberg so aktuell wie wohl noch nie. An vielen Stellen soll und muss angepackt werden, regeln will man das in Wassenberg mit der Umsetzung eines Verkehrskonzeptes. Obwohl ein grober Plan steht, ist man auf kommunalpolitischer Ebene noch längst nicht einig darüber, ob alle im Konzept aufgeführten Punkte auch zum Erfolg führen – Widerstände regen sich langsam, was zeigt, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und Nachbesserungen wohl nötig sein werden.