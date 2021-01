Im Wassenberger Wald : Unternehmer pflanzen 3400 Bäume

So leuchten die Blätter der Roteiche im Herbst (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Wassenberg Vier Finanzexperten aus dem Aachener-Heinsberger Raum haben im Wassenberger Wald für jeden ihrer Kunden einen Baum gepflanzt. Damit wollen sie die Aufforstung in der Region unterstützen.

Ungewöhnliche Investition für vier Finanzexperten aus dem Aachener-Heinsberger Raum: Thomas Bordewin (Heinsberg), Ruben Heyenn (Roetgen), Frank Hunstock und Marc Schindhelm (Aachen) vom Finanzkonzern MLP haben im Wassenberger Wald ganze 3400 Roteichen pflanzen lassen – zur Unterstützung der Aufforstung in ihrer Heimatregion und als „umweltbewusstes Geschenk“ für ihre Kunden.

Die Roteichen, die bis zu 35 Meter hoch werden können, können CO2 aufnehmen, sobald sie eine Höhe von sechs Metern erreicht haben, sollen also schon in einigen Jahren dazu beitragen, in Wassenberg das Klima zu schützen.