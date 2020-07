Kostenpflichtiger Inhalt: Bodenschwellen in Birgelen : Gefahrenpunkte im Wald neu markiert

Neue Böschungsmarkierungen machen die Fahrbahnschwellen auf der Sandstraße jetzt deutlich sichtbar. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die Unfallkommission des Kreises ordnete jetzt Böschungs- und Fahrbahnmarkierungen vor den Pflasterschwellen auf der Sandstraße in Birgelen an. Zuletzt war dort an Pfingsten ein Radfahrer schwer verunglückt und seinen Verletzungen erlegen. Auch Schwellen weiterer Straßen in Birgelen wurden jetzt auffälliger gekennzeichnet.