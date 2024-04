Einrichtungen aus Wassenberg und Wegberg Naturpark Schwalm-Nette begeistert Kinder für Natur

Entsprechend viel los war im Naturpark-Tor am Pontorsonplatz, wo ein schöner Rahmen für eine noch schönere Feierstunde geschaffen war. Im Mittelpunkt: natürlich die Kinder, die mit viel Spaß einen Teil des Programms gestalteten. In seiner Ansprache ging Michael Puschmann auf die besondere Bedeutung einer solchen Zertifizierung ein, die keine bloße Urkunde und kein bloßes Schild, das an den zertifizierten Einrichtungen angebracht wird, bleiben soll. Man müsse Kinder so früh wie möglich in ihrem Alltag an das Thema Natur heranführen, sagte Puschmann, der im weiteren Verlauf auf die Vermittlung von Natur- und Heimaterfahrung im direkten Umfeld der Kitas einging. Kinder, da ist sich Puschmann nach wie vor sicher, zeigen großes Interesse an der Natur. Dieses Interesse wachse stetig weiter. Puschmann: „Das Projekt Naturpark-Kita beinhaltet, dass Kindergartenkindern nach den Kriterien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) originale Natur-, Kultur- und Heimaterfahrungen in ihrem direkten Umfeld ermöglicht und Kenntnisse über den Naturpark vermittelt werden. Es ist sicherlich schwierig, die Dinge im Alltag einer Einrichtung unterzubringen. Die Kitas und die Erzieherinnen sowie das weitere Fachpersonal stehen dabei vor Herausforderungen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich mit der Natur so beschäftigt“, sagte Michael Puschmann.