Neue Wassenberger Umgehungsstraße B 221n : Mehr Natur für die Myhler Schweiz

Wassenberg Nach der Eröffnung der Wassenberger Umgehungsstraße B 221 n: Bürgermeister Winkens kündigt Rückbau der Straße zwischen Myhl und Orsbeck an. Natur soll deren Platz einnehmen. Benachbarte Straßen werden neu eingruppiert.

Gelände Myhler Schweiz ist ein hügeliges Gelände an der Hangkante des Wassenberger Riedellandes. In den Hang hat der Myhler Bach ein tiefes Tal gegraben. Die Feuchtwiesen und Gehölzgruppen des Talgrundes werden eingerahmt von Wald und Ackerflächen an den Hängen. Kleinere und größere Teiche haben sich in diesem Gebiet gebildet. Noch schlängelt sich die Kreisstraße 20 durch das Gebiet.

Während das neue Teilstück der Bundesstraße 221 in Wildenrath bis zur Landstraße 117 in Wassenberg mit der Eröffnung am Montag offiziell zur B 221 gewidmet wurde, werden die bisherigen Teilstrecken der B 221 in Wassenberg von der Graf-Gerhard-Straße bis zum Kreisverkehr Erkelenzer/Gladbacher Straße sowie Kirchstraße und Burgstraße zur Landesstraße 19 abgestuft, kündigt der Kreis Heinsberg an. Die Teilstrecke der Kreisstraße 34 (Rurtalstraße und ein Teil der Roermonder Straße) von der Kreuzung L 117 bis zur Burgstraße wird zur L 19 aufgestuft. „Damit verläuft die L 19 aus Richtung Erkelenz durchgehend bis zur L 117 im Rurtal“, berichtet Kreispressesprecher Ulrich Hollwitz. Das bisherige Teilstück der B 221 vom Kreisverkehr mit der Friedrich-List-Allee bis zum bisherigen Ende der Ausbaustrecke in Wildenrath werde hingegen wieder zur Kreisstraße 9 abgestuft. „Die beiden Teilstrecken von der Kreuzung Heesweg/K 9 bis zum Kreisverkehr Erkelenzer Straße und von der Kirchstraße bis zur Ampelkreuzung an der L 117 werden zur Gemeindestraße abgestuft.“ Und die bisherige K 20, die von der L 117 durch die Myhler Schweiz bis zur Altmyhler Straße in Myhl führt, wird laut Kreisverwaltung zunächst zur Gemeindestraße abgestuft, was der Stadt Wassenberg die Möglichkeit eröffnet, ihre Rückbaupläne umzusetzen.