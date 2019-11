Tat in Wassenberg : Trickbetrug mit angeblichem Gerichtsbeschluss

Wassenberg Mit einem ungewöhnlichen Trick sind eine Betrügerin und ihre Komplizen in den Besitz von Schmuck einer 83-jährigen Frau gekommen. Mit Täterbeschreibungen sucht die Polizei jetzt nach zwei Männern, die das Opfer hatte beschreiben können.

Eine unbekannte Frau hatte sich am Freitag gegen 16.45 Uhr telefonisch bei einer Seniorin in Wassenberg gemeldet und „sich als Schwägerin von deren verstorbenem Mann ausgegeben. Sie gab an, bei Gericht Bargeld und Schmuck aus dem Besitz der Seniorin zugesprochen bekommen zu haben“, schildert Polizeisprecherin Angela Jansen. „Es wurde ein Treffen an der Gladbacher Straße vereinbart, bei dem zwei der Rentnerin unbekannte Männer erschienen.“ Ihr seien aber Zweifel gekommen. Daraufhin habe ein angeblicher Anwalt ihr telefonisch die Richtigkeit der Maßnahme bestätigt: „Dann übergab die Frau den Schmuck.“