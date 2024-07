Erster Betty-Reis-Abiturjahrgang Schul-Pioniere treffen sich nach 25 Jahren wieder

Ob die jetzigen Silberabiturienten alles mitbekommen haben, was vor mehr als 25 Jahren entwickelt wurde? So richtig erinnern können sie sich daran nicht, „dass wir die einzig genehmigte Profiloberstufe im Kreis Heinsberg hatten“, so Herrmann. Der Gedanke war simpel. Mit Eintritt in die Oberstufe endete die Zeit der Klassenlehrer. Es war nicht nur Bodmanns Wunsch, auch in den Jahrgängen elf bis 13 Kursleiter mit Klassenlehrerfunktion zu etablieren. Das gelang durch die Profile, bei der zwei Fächer kombiniert wurden. Es war ein langer Weg, bis die Bezirksregierung Köln ihre Zustimmung gab, zumal das Prinzip neu war und sich sehr von der Praxis mit Leistungskursen und Nebenfächern unterschied.