25 Jahre Travestie aus Wassenberg Großer Bahnhof für die Gräfin

Zum Mitfeiern ihres Jubiläums hat die Gräfin zwei geschätzte Kolleginnen eingeladen, mit denen sie gemeinsam zur Eröffnung den bekannten „Willkommen“-Song aus dem Musical „Cabaret“ präsentiert und mit dem Supremes-Hit „Stop! In the Name of Love“ einen Schluss-Akzent setzt. Mit Lavinia Laaks (Achim Reinhardt) aus Essen, der „Stimme vom Baldeneysee“, verbindet Gräfin Henriette eine rund zehnjährige Freundschaft. Beide standen schon in etlichen Shows und auch als Duo gemeinsam auf der Bühne, in der Corona-Zeit sogar bei der Zeltveranstaltung „Travestie in der Manege“ in Gelsenkirchen. Clementine Charpontier (Marlon Nefander) begegnete Henriette vor neun Jahren bei einem Travestie-Wettbewerb im Reeperbahn-Szene-Theater „Pulverfass“, in der Jury saß Drag-Ikone Olivia Jones. Nefanders positive Ausstrahlung, so Küppers, führte zu einer langfristigen Freundschaft.