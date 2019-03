Herausforderungen in der Ausbildung: Teamfindungstag bei der Feuerwehr

Wassenberg Bereits zum dritten Mal startete die Feuerwehr der Stadt Wassenberg mit einer besonderen Ausbildungsmaßnahme in einen neuen Grundausbildungslehrgang für neue Feuerwehrfrauen und -männer.

Im Rahmen eines Teamfindungstages mussten sich 14 angehende Feuerwehrleute verschiedenen Aufgaben und Tests stellen und wurden dabei bewusst und kontrolliert an ihre individuellen Belastungsgrenzen herangeführt, um gut vorbereitet in den vielseitigen und mitunter auch gefährlichen Feuerwehrdienst eintreten zu können. Völlig unabhängig davon, ob Feuerwehrdienst beruflich oder aber im Ehrenamt (wie in Wassenberg) ausgeführt wird, müssen die Feuerwehrleute eine gute körperliche und mentale Konstitution mitbringen, um den teils belastenden Einsätzen standhalten zu können.

Die Auszubildenden wurden früh morgens an einem für sie unbekannten Ort im Nationalpark „De Meinweg“ abgesetzt und mussten dann einen Teil des Rückweges zu Fuß in Richtung Wassenberg antreten. Dazwischen galt es, in verschiedenen Aufgabenstellungen die Geschicklichkeit, Teamfähigkeit, Höhentauglichkeit und körperliche Belastbarkeit unter Beweis zu stellen. Ein besonderer Schwerpunkt wurde dabei darauf gelegt, dass die sich teils untereinander noch unbekannten Kameradinnen und Kameraden aus den verschiedenen Löschgruppen der Stadt Wassenberg durch die Übungen schnell zueinander finden konnten, um so „Schulter an Schulter“ durch die nun anstehende Grundausbildung gehen zu können.