Am 9. Juni Wassenberg sucht Wahlhelfer für Europawahl

Am Sonntag, 9. Juni, findet in Deutschland die Europawahl statt. Gewählt werden die 96 deutschen Vertreterinnen und Vertreter für das Europäische Parlament. Erstmalig dürfen dabei in der Bundesrepublik Deutschland bereits 16-Jährige an der Europawahl teilnehmen und ihre Stimme abgeben. Die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments und die vom Parlament verabschiedeten Rechtsvorschriften haben sehr großen Einfluss auf Deutschland und das Leben der Bürgerinnen und Bürger.