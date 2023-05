Empörung im Wassenberger Fachausschuss Streit um „kiffende Eltern“ auf Spielplätzen

Zumindest in diesem Punkt waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Soziales und Generationenfragen einig: Der uneingeschränkte Dank galt der Verwaltung. Die Stadt Wassenberg nämlich hat eine umfangreiche Prioritätenliste erstellt. In dieser geht es um die öffentlichen Spielplätze und Freizeitanlagen, wie es in der Beschlussvorlage heißt, die in naher und fernerer Zukunft aufgewertet werden sollen. Den Stein ins Rollen brachte damals die Fraktion der Grünen, die sich für die Aufwertung und Überarbeitung der städtischen Spielplätze eingesetzt hatte. Im Anschluss machten sich auch weitere Ratsfraktionen auf, um in Befragungen mit jungen Nutzern der Anlage oder in der Erstellung eines Konzeptes zum gemeinsamen Ziel zu kommen.