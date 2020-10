Kriminalität in Wassenberg : Straßenraub mit Messerangriff

Wassenberg Ein 15-Jähriger aus Wassenberg soll am Gondelweiher überfallen worden sein. Der Täter soll ihn mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können.

Zu einem 15-jährigen Wassenberger gerufen wurden Polizeibeamte am Dienstagabend, 6. Oktober, gegen 20 Uhr. Der 15-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, kurz zuvor überfallen worden zu sein. Der Tatort des Überfalls war – seiner Aussage nach – die Parkanlage an der Straße Am Wehrturm, am sogenannten Gondelweiher in Wassenberg, so die Polizei in ihrem Bericht.