Kommunalwahl in Wassenberg : Maurer (CDU) und Thissen (SPD) müssen in die Stichwahl

Marcel Maurer (5.v.l.) mit der CDU und dem noch amtierenden Bürgermeister Manfred Winkens (r.). Foto: Uwe Heldens

Wassenberg In Wassenberg was das Rennen um das Bürgermeisteramt lange spannend, denn CDU-Kandidat Marcel Maurer hatte fast die 50-Prozent-Hürde geknackt. In der Stichwahl erwartet er den SPD-Kandidaten Hermann Thissen.

Zur erwarteten Stichwahl kommt es nun also tatsächlich in Wassenberg. Bei der Kommunalwahl am Sonntag fand sich noch nicht direkt ein Nachfolger für den scheidenden Bürgermeister Manfred Winkens (CDU), trotzdem: Die Christdemokraten haben mit Marcel Maurer einen aussichtsreichen Kandidaten aufgestellt, der auf 48,75 Prozent der Stimmen kam. In der Stichwahl am Sonntag, 27. September, tritt er gegen Hermann Thissen (SPD) an, der auf 19,93 Prozent kam. Chancen auf die Stichwahl wurden auch Torsten Lengersdorf (Wir für Wassenberg) eingeräumt, doch mit nur 8,93 Prozent blieb er auch weit hinter Thomas Lang (Grüne, 16,96). Sven Müller-Holtkamp (FDP, 3,17) und Wolfram Steinhage (Die Linke, 2,27) spielten letztlich keine Rolle bei der Bürgermeisterwahl.

„Auch wenn es jetzt auf dem Papier danach aussieht, favorisiert zu sein: In zwei Wochen, also am 27. September, fangen wir bei der Stichwahl wieder bei Null an“, fasste Marcel Maurer die Lage am Sonntagabend zusammen. Die Stichwahl hat Maurer nach eigenen Angaben einkalkuliert gehabt, denn: „Angesichts der hohen Bewerberzahl war das zu erwarten, auch wenn ich zugeben muss, dass ich zwischenzeitlich darauf gehofft habe, knapp über 50 Prozent zu kommen.“ Und diese Hoffnung war auch durchaus berechtigt, denn kurz vor Ende der Auszählung aller Stimmen lag Maurer bei über 49 Prozent.

Wassenberg Das sind die Mitglieder des neuen Stadtrats Direkt in den Stadtrat gewählt wurden die CDU-Mitglieder Martin Kliemt, Norbert Schiefke, Silke Vieten, Frank Winkens, Marian Ambrosius, Martin Radtke, Werner Jans, Hans Albrecht, Volker Heinen, Ingo Ramakers, Jochen Ciosz, Hermann J. Jütten, Lutz Smeelings, André Ruhrberg, Steffen Jöris, Rainer Peters, Klaus-Werner Leutner und Hermann-Josef Kohnen. Über die Reserveliste ziehen ein Hermann-Josef Thissen, Marion Wiebus, Norbert Amendt, Raja Schiffmann, Lars Röder, Natalie Krings, Jonas Joe Rudolf (alle SPD), Inge Kandziora-Rongen, Thomas Lang, Robert Seidl, Irmgard Stieding, Paul Mank, Lena Lemme, Holger Eilert (alle Grüne), Susanne Beckers, Sven Müller-Holtkamp (alle FDP), Pia Schmitz (Linke), Torsten Lengersdorf, Horst Vaßen und Mario Gehr (alle WFW).

Mit den erreichten 48,75 Prozent zeigte sich Marcel Maurer allerdings sehr zufrieden. „Ja, damit bin ich grundsätzlich absolut zufrieden.“ Für die beiden nächsten Wochen wollen Maurer und die CDU noch eine Strategie entwickeln. „Es muss uns gelingen, die Menschen wieder zur Wahl zu bewegen, darum habe ich auch gesagt, dass wir bei Null anfangen werden, wenn die Stichwahl ansteht. Wir werden uns im Team beraten. Eins kann ich jedoch klar sagen: Die Stimmung innerhalb der CDU ist sehr gut. Wir haben alle Direktmandate geholt. Das ist sehr gut.“

Bei den Sozialdemokraten reagierte Bürgermeisterkandidat Hermann Thissen gedämpfter. „Wir haben unsere Leitlinie authentisch vertreten, uns um die Sorgen und die kleinen Dinge der Menschen, denen wir ein Format als Kümmerer angeboten haben, zu kümmern. Die Wähler haben sich anders entschieden.“ Thissen und seine Wassenberger SPD wollen zunächst einen Tag durchatmen, um die Zeit bis zur Stichwahl am Sonntag, 27. September, sinnvoll zu planen. Thissen betont: „Wir wollen mit derselben Strategie weitermachen, da können sich die Bürgerinnen und Bürger dann entscheiden.“

Hermann Thissen richtet dabei seinen Blick auf die Jahre mit Bürgermeister Manfred Winkens (CDU). Mit ihm an der Spitze sei die Verwaltung führungsschwach gewesen, zudem wisse jeder, dass Kämmerer Willibert Darius der eigentliche Verwaltungschef sei. Thissen fragt: „Wollen die Menschen dieses Vorgehen weiter unterstützen oder wollen sie andere Leitlinien umgesetzt sehen?“

Unterdessen vergrößert sich der neue Rat der Stadt Wassenberg um zwei Sitze. Bislang gab es 36, demnächst werden es 38 Sitze sein, die am Sonntag bei der Kommunalwahl zu vergeben waren. Alle Direktmandate haben die Christdemokraten geholt, sie kommen auf insgesamt 18 Sitze. Die SPD und die Grünen werden mit jeweils sieben Ratsvertretern die Wassenberger Kommunalpolitik gestalten. Wir für Wassenberg kommt auf drei Sitze, die FDP auf zwei und die Partei Die Linke auf einen Sitz.