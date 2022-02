Pfarrei Sankt Marien Wassenberg : Sternsinger sammeln fast 19.000 Euro

Wassenberg Im Februar-Pfarrbrief nennt die Pfarrei St. Marien die vorläufige Spendensumme der Sternsingeraktion. Spenden ist immer noch möglich.

„Schön, dass ihr gekommen seid“, diesen Satz haben die Kinder immer wieder an den Türen gehört. „Die Sternsinger haben somit Schönes erlebt, was für vieles entschädigt. Es tat sicher gut zu wissen, dass man erwartet wird“, bilanzierte die Pfarrei St. Marien. Vor allem das Pastoralteam dankte allen, die sich an der Sternsingeraktion, die in diesem Jahr unter dem Leitwort „Gesund werden, gesund bleiben“ stand. Damit machte die Aktion Dreikönigssingen auf die Gesundheitsversorgung von Mädchen und Jungen in Afrika aufmerksam. Die Pfarrei bedankte sich auch bei allen Spenderinnen und Spendern. Gerade in der schwierigen Coronazeit sei die Großzügigkeit nach wie vor vorhanden gewesen. „Die Menschen waren wieder bereit, die Not zu lindern und dafür einen eigenen Beitrag zu leisten“, erklärte die Pfarrei St. Marien Wassenberg in ihrem Februar-Pfarrbrief.