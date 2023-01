Erstmals Neujahrskonzert in Wassenberg Start ins Jahr mit musikalischem Kinoerlebnis

Mit ihrem Einsatz beim Schnipsen und Klatschen zollten die Gäste dem musikalischen Filmerlebnis des Solina Ensembles Tribut. Bei der Zugabe mit dem Song „Always look on the bright side of life“ sangen und pfiffen die Besucherinnen und Besucher begeistert mit. Für die Darbietung des Musikstückes zum Film Forrest Gump saßen die Cellistin und Leiterin des Ensembles Katrin Banhierl und Pianist Michael Gundlach gemeinsam auf der Klavierbank – so wie Tom Hanks als Forrest Gump in der legendären Parkbank-Szene. „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen“, lautet das berühmte Filmzitat. Und so hält auch das Veranstaltungsjahr 2023 in Wassenberg ganz viele süße Programmhighlights für die Wassenberger bereit.