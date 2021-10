Wassenberg erstmals dabei : Stadtradeln verbucht guten Auftakt

Wassenberg Bei dieser Aktion war Wassenberg erstmals dabei. Das Ergebnis mit rund 16.000 Kilometern kann sich sehen lassen. Sieger DJK Wassenberg kam auf 4336 Kilometer.

Der Aktionszeitraum beim Stadtradeln beläuft sich immer auf drei Wochen. Es gilt, möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Möglichst viele Menschen sollen in den drei Wochen erkennen, dass in gewissen Situationen ein Umsteigen aufs Fahrrad viel Sinn macht.

Im September nahm Wassenberg erstmals an dieser Initiative teil. Die Nachbarstadt Erkelenz ist seit mehreren Jahren beim Stadtradeln aktiv, hier hat sich die Teilnahme schon sehr fest etabliert, was sich vielleicht auch mal für Wassenberg zeigen wird. Immerhin: Etwa 90 Fahrerinnen und Fahrer waren unterwegs und kamen auf mehr als 16.000 Kilometer für den Klimaschutz . Bürgermeister Marcel Maurer sagte zu diesem Ergebnis: „Mit der Aktion wird aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung gesetzt.“ Genau das steht besonders im Fokus der Stadt: Im Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept, das erstellt wird, steht als einer von mehreren Punkten eine deutliche Verbesserung der Radverkehrssituation auf dem Plan. Wenn alles gut läuft, soll mit der Umsetzung des Verkehrskonzeptes noch im Jahr 2022 begonnen werden.

Für Detlef Perrey steht das Radfahren ohnehin regelmäßig auf seiner Aktivitätsliste. Auch im Urlaub ist das Fahrrad mit dabei, zuletzt am Bodensee. Abgerundet wird das Ganze mit einem Anhänger für den Familienhund. Dennoch war das Stadtradeln für Perrey eine weitere gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, in welchen Situationen er auch mal aufs Auto verzichten kann. „In Karken, Straeten und Randerath bin ich an den Grundschulen im Offenen Ganztagesbetrieb in der Sportausbildung tätig. Da bin ich dann ebenfalls mit dem Fahrrad hingefahren. Ansonsten gibt es in unserem Verein Mitglieder, die entweder ohnehin täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder die, die Triathleten sind. Auch die Kinder haben mitgemacht.“