Ab Sonntag in Wassenberg Stadtjubiläum auch im Leo-Küppers-Haus

In die Festivitäten steigt nicht zuletzt auch das bekannte Leo-Küppers-Haus an der Roermonder Straße 5 ein. „Die 750-Jahr-Feier hat am vergangenen Wochenende stattgefunden. Wir möchten nun in Ergänzung zur dokumentenhaften Ausstellung, die im Bergfried zu sehen ist, noch das präsentieren, was Wassenberg ausmacht und darstellt“, sagt Walter Kurzweg. Er ist der Kurator des Museums im Leo-Küppers-Haus. Nach Kurzwegs Meinung, sei in der bereits eröffneten Ausstellung im Bergfried der Platz irgendwann auch begrenzt, weshalb sich das kleine Wassenberger Museum zu einer eigenen Ausstellung mit dem Titel „Ansichten von Wassenberg – Künstler machen sich ein Bild“ entschieden hat.