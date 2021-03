Schulen in Wassenberg : Digitale Endgeräte: bestellt, aber noch nicht geliefert

Wassenberg Um den aktuellen Schulbetrieb geht es der Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke im Rat der Stadt Wassenberg, wenn es vor allem um die Frage nach digitalen Endgeräten geht.

Der Hintergrund ist ein Schreiben aus der Katholischen Grundschule Birgelen. Dieses Schreiben richtet sich an die Eltern der Schülerinnen und Schüler. In erster Linie geht dort lediglich darum, den Eltern den Ablauf der Notbetreuung darzulegen. In einem Absatz heißt es wörtlich: „Wie auch in den letzten Wochen dürfen die Kinder gerne ein Tablet mitbringen, um aufs Padlet zugreifen zu können. WLAN ist da, nur keine Geräte.“

Die Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke möchte nun grundsätzlich wissen, ob die Aussage der Schule richtig sei. Das an Bürgermeister Marcel Maurer gerichtete Schreiben der Fraktion will darüber hinaus unter anderem wissen, wie die Wassenberger Schulen überhaupt mit digitalen Endgeräten ausgerüstet sind.

Schulleiterin Barbara Schillings betont dazu: „Erst einmal ist es ja wieder so, dass die Klassen geteilt wieder in die Schule kommen. Auf der andere Seite hat die Stadt die Geräte ja auch bestellt – sie sind eben nur noch nicht da. Wir als Schule in Birgelen wollen das nicht als Vorwurf an die Stadt Wassenberg verstanden wissen.“ Und: Auch in der Zeit der Schließung der Schule habe man die Kinder erreichen können.