Aus dem Wassenberger Hauptausschuss Stadt saniert das Übergangswohnheim

Unterdessen sprach die Fraktionen der Grünen die Küchen in der Einrichtung an, die, so formulierte es Fraktionssprecher Thomas Lang, sich „einzeln“ präsentieren. Die Verwaltung möge prüfen, hier für eine bauliche Einheit zu sorgen. Auch in diesem Bereich stimmte Maurer zu und sicherte auch den Grünen entsprechende Schritte zu. Im Plan für die Küchen vorgesehen sind rund 40.000 Euro ein. Unter anderem geht es in den Küchen auch um Fliesenarbeiten.