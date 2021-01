Fahndung in Wassenberg : Staatsanwaltschaft sucht Täter nach Schüssen in Effeld

Wassenberg Zunächst im vergangenen Dezember, dann erneut im Januar: Am Forsthaus im Wassenberger Ortsteil Effeld an der Straße Zur Wolfskaul sind mehrere Schüsse gefallen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Nur wenige Wochen nach dem ersten Vorfall hat sich am Freitag, 8. Januar, schließlich die zweite Tat am Effelder Forsthaus ereignet, mit der Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit beschäftigen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Auch bei den erneuten Schüssen soll das Haus nicht bewohnt gewesen sein.

Die erste Tat im Dezember 2020 hat augenscheinlich niemand beobachtet, Zeugen gibt es dafür, jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt, noch nicht. Für die Folgetat im Januar haben sich jedoch Zeugen gemeldet. Diese haben der Polizei gegenüber ausgesagt, ein dunkles Fahrzeug gesehen haben zu wollen. Das betreffende Fahrzeug soll sich, so die Zeugen in ihren Aussagen, am Tatort aufgehalten haben. Gesucht werden in diesem Zusammenhang noch weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden Taten machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 9200 zu melden, um die Ermittlungen in dieser Sache weiter vorantreiben zu können.