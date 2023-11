Im Neubaugebiet Spielplatz im Orsbecker Feld offiziell eröffnet

Den entsprechenden Planungen ging eine Bürgerbeteiligung voraus, als das Wohnumfeld und alle interessierten Eltern und Kindern im Rahmen einer Informationsveranstaltung und anschließend über die Homepage der Stadtverwaltung Wassenberg Gelegenheit hatten, sich an der Planung zu beteiligen. Anhand der zahlreichen Rückmeldungen konnten die Pläne anschließend finalisiert und diese in Kürze vergeben werden. Die Planungen zu den Spielstätten am Kirchenbusch in Myhl, an der Marienstraße in Ophoven und an der Feierabend­straße in Wassenberg (Oberstadt) werden in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Generationenfragen am 28. November 2023 Thema.