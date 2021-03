Die Attraktivität Wassenbergs soll gesteigert werden : Mit Wanderrouten zum Luftkurort

Die Wingertsmühle in Wassenberg zählt zu den beliebten Ausfligszielen Wassenbergs. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Die Wassenberger SPD-Ratsfraktion will Spazier- und Wanderrouten ausweisen. So will sie den Tourismus in Wassenberg stärken. Die Wege gibt es bereits, es geht vor allem um eine bessere Vermarktung.

Auf eine weitere Ausweisung von Wander- und Spazierrouten weist die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wassenberg hin. „Wassenberg ist eine schöne Stadt, die gerne von Menschen besucht wird. Mit dem historischen Stadtrundweg oder auch der interaktiven Schnitzeljagd der Kunst, Kultur und Heimatpflege GmbH wurden bereits Wege eingerichtet, um die Stadt und ihre schönen Ecken zu erkunden“, sagen Fraktionsvorsitzende Raja Schiffmann und Jonas Rudolf, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, übereinstimmend.

Das Ziel der Sozialdemokraten lautet daher, die Attraktivität Wassenbergs zu steigern, denn vor allem der Tourismus steht in der Stadt hoch im Kurs. Schiffmann: „Ein gutes Wegenetz zieht insbesondere Spaziergänger und Tagestouristen an, die auch der örtlichen Gastronomie und dem Einzelhandel in unserer Stadt gut tun werden.“

Die Stadt Wassenberg ist kein klassischer Wirtschaftsstandort. Wichtigstes Zugpferd im wirtschaftlichen Sinn ist daher der Tourismus. Diesen Faktor wollen die Sozialdemokraten unterstützen. Die Wege sind generell vorhanden, allerdings geht es der SPD darum, sie auch offensiv zu vermarkten. „Vorstellen können wir uns beispielsweise einen Rundweg durch Parkgürtel und Judenbruch, einen großen Wanderweg durch die Myhler Schweiz, Birgelener Urwald und an der Rur entlang oder auch einen Spargelweg rund um Effeld“, führt Fraktionsvorsitzende Raja Schiffmann weiter aus. Weil aus der Stadt Wassenberg ein Luftkurort werden soll, betrachtet die SPD die vorgeschlagene Maßnahme als eine Art Mehrwert für die Stadt. Schiffmann: „Sicher wird ein solches stadteigenes Spazier- und Wanderwegenetz auch hier positiv für den Prozess des Kurort-Werdens sein.“