Martinusschule und Mehrzweckhalle SPD fordert mehr Barrierefreiheit in Orsbeck

Am Haupteingang zur Martinusschule und am Zugang zur Mehrzweckhalle haben die Wassenberger Sozialdemokraten nach ihren Angaben „erhebliche Mängel“ festgestellt. „So ist es am Haupteingang nicht möglich, mit einem Rollator oder gar einem Rollstuhl über den Zick-Zack-Eingang in das Gebäude zu gelangen. Auch am Eingang zur Mehrzweckhalle sind acht Stufen zu überwinden, zudem fehlt ein Handlauf. Es gibt zwar einen Aufzug für Rollstuhlfahrer, dieser ist aber aus verschiedenen Gründen meistens außer Betrieb“, beschreibt SPD-Fraktionsvorsitzende Raja Schiffmann. In diesem Zusammenhang spricht sie auch die Nutzung der Mehrzweckhalle durch Vereine an. Probenarbeiten und auch unterschiedliche Veranstaltungen stehen immer wieder in der Mehrzweckhalle auf dem Plan, sodass diese auch von Besucherinnen und Besuchern regelmäßig genutzt wird. Mit den Ortsvereinen habe es dazu auch schon Gespräche gegeben, sagen die SPD-Vertreter.