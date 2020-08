Wassenbergs SPD-Bürgermeisterkandidat Hermann Thissen : Er will auch „kleine“ Bürgeranliegen ernstnehmen

Der Wassenberger SPD-Bürgermeisterkandidat Hermann Thissen auf Wahlkampftour vor seinem „Hermann-Mobil“. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Viele Anliegen der Bürger versanden im Rathaus, sagt SPD Bürgermeisterkandidat Hermann Thissen. Als Verwaltungschef will er das ändern. Die Innenstadtentwicklung sieht er weit weniger optimistisch als die Ratsmehrheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Hahn

„Ein Bürgermeisterkandidat stellt sich vor“ – unter diesem Motto hat Wassenbergs SPD-Bürgermeisterkandidat Hermann Thissen in die Gaststätte „Zur Rennbahn“ eingeladen. Neben zwei Parteifreunden sind nur fünf Bürger erschienen. „Das ist halt so beim Wahlkampf in Wassenberg, da darf man nicht frustriert sein“, sagt Thissen, der noch an weiteren dieser Abende und als Wahlkämpfer am „Hermann-Mobil“ den Dialog mit Bürgern suchen will.

Also lässt sich Thissen keine Enttäuschung anmerken, stellt sich eine Stunde lang vor und dokumentiert die von der SPD im Rat eingebrachten Anträge und Anregungen der vergangenen sechs Jahre. Dabei setzt es immer wieder Kritik am CDU-Bürgermeister und der, so Thissen, von der CDU-Mehrheit im Rat gesteuerten Verwaltungsspitze, der er „Klientelpolitik“ vorwirft. SPD-Anträge und Anregungen würden abgebügelt, ebenso wie viele Anliegen der Bürger, für die sich die SPD besonders stark mache. Noch eine Stunde diskutiert Thissen mit den fünf Bürgern, es geht um viele Kleinigkeiten. „Aber für einen bürgerfreundlichen Bürgermeister“, so Thissen, „darf es keine Kleinigkeiten geben, ob es um den Verkehrsspiegel oder die Verbesserung des Radwegenetzes geht.“ Das liegt ihm besonders am Herzen, ebenso wie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die (Wieder-)Anbindung Wassenbergs ans Bahnschienennetz, für das sich vor allem auch die Jusos stark machen.

Info Leidenschaft für die Fliegerei Biografisches Hermann Thissen (58) lebt seit seiner Jugend in Bigelen. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder (Sohn, Tochter). Der Diplom-Verwaltungswirt und Polizeifachlehrer hat eine Spezialausbildung mit Erwerb des Luftfahrerscheins für Polizei und Bundesgrenzschutz absolviert und war stellvertretender Flugeinsatzleiter in der BGS-Fliegerstaffel West. Hobbys Bis heute ist die Fliegerei in seinem einmotorigen, viersitzigen Leichtflugzeug (Piper PA-28) Thissens Leidenschaft. Er ist Geschäftsführer des Luftsportvereins Geilenkirchen, engagiert sich in der DLRG, der Birgelener Schützenbruderschaft und der Freiwilligen Feuerwehr (Mitgründer der Feuerwehrtaucher Kreis Heinsberg); Mitglied in etlichen weiteren Vereinen des Ortes. Politik SPD-Mitglied seit 2003; Vorsitzender der SPD Wassenberg; Ratsmitglied und zweiter stellv. Bürgermeister seit 2014.

Dass die Anregungen der Grünen auf Verbesserung der Radwegsituation auf der Erkelenzer Straße abgelehnt wurden, ärgert ihn, und er verweist auf Hückelhoven, wo vom Kantinenberg in Richtung Innenstadt jetzt ein rot markierter Streifen am Fahrbahnrad den Radweg markiert. Ein weiterer Aufreger für viele Bürger sei die Sperrung von Spielflächen oder gar Schließung von Spielplätzen, Thissen nennt u.a. Beispiele vom Justus- und Schwanderberg in Myhl. „Mit mir völlig undenkbar“, betont er.

Wassenberg sei eine wohlhabende Kommune. Wenngleich die Corona-Krise zu Einschränkungen zwingen werde, hält Thissen angemessene Ermäßigungen für Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung und Senioren im Parkbad für tragbar. Thissen: „Eine Anregung liegt dem Bürgermeister seit Dezember 2019 vor, wird augenscheinlich nicht bearbeitet; die Kommunalaufsicht wurde eingeschaltet.“ Auch die abgelehnte Vergünstigung der Hundesteuer für alleinstehende Senioren sei mit der guten Haushaltssituation der Stadt nicht vereinbar. Vermüllung und Vandalismus sind ein weiteres Thema. Thissen: „Das wird derzeit hingenommen. Jede illegale Müllablagerung muss aber nach Hinweisen auf den Verursacher untersucht werden. Die Mülldetektive in Mönchengladbach arbeiten beispielhaft. Auch die Anregung, den verschärften NRW-Bußgeldkatalog Umwelt unmittelbar ins Wassenberger Ortsrecht zu verankern, liegt seit dem September 2019 unbearbeitet dem Rat vor“, kritisiert Thissen.

Dass es bei den Schwerpunkten der Stadtentwicklung keine grundsätzlichen Meinungsunterschiede im Stadtrat gebe, möchte Thissen nicht so ohne Weiteres unterstreichen. Thema: Leerstände in der Innenstadt. Thissen sieht in den wenigen neu belegten Ladenlokalen keinen Grund zum Jubeln. Er hält es für ein Versäumnis, dass die Stadt nicht auf den SPD-Vorschlag eingegangen ist, das „Netzwerk Innenstadt NRW“ für ein umfassendes Konzept zur wirtschaftlichen Strukturierung der Innenstadt mit einem sinnvollen Branchenmix zu Rate zu ziehen. Das Argument, die Eigentümer wollten kein Outletcenter in der Innenstadt, lässt er nicht gelten. „Den Begriff haben wir nie in den Mund genommen“, sagt Thissen.