Wassenberger Politik in Schriftform Die SPD und ihr kleines Magazin

Wie vielfältig die Stadt Wassenberg ist, lässt sich bei der Lektüre leicht feststellen. Die Leser erkennen hier auch, an wie vielen Stellen die Stadt und die kommunale Politik arbeiten. In der aktuellen Ausgabe zum Beispiel geht es beispielsweise um eine Ortsbegehung in Orsbeck, in dem Bereich, in welchem der Sportpark und das Wohngebiet entstanden sind. Es wird gelobt, aber auch nicht mit Kritik gespart – etwa in der Hinsicht, als dass die Lärmschutzwand am Wohngebiet Probleme machte. Zu lesen ist auch von Schwimmkursen, die die SPD allen Kindern in Wassenberg möglich machen möchte und das auch geschafft hat. Von den Hochwasserfolgen ist die Rede und von Pfandringen, die es in Wassenberg nicht geben wird.