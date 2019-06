Johanniter bauen am Forster Weg : Baustart für neuen Kindergarten gegeben

Wassenberg Platz für mehr als 100 Kinder schafft in Wassenberg die Johanniter-Unfall-Hilfe. Bis zum nächsten Frühjahr wird eine neue Kindertagesstätte gebaut.

Mit einem symbolischen Spatenstich ist mit dem Bau einer zweiten Johanniter-Kindertagesstätte am Forster Weg in Wassenberg begonnen worden. Fertiggestellt sein soll die sechsgruppige Einrichtung im Frühjahr nächsten Jahres. Von „wirklich echter Freude“ sprach Bürgermeister Manfred Winkens angesichts der Tatsache, dass der Bedarf an Kita-Plätzen in Wassenberg groß sei.

Bereits im Vorfeld hat laut Bürgermeister Winkens mit dem Bauherrn eine gute Zusammenarbeit stattgefunden. Die Investorengemeinschaft Hansen Hano Kita Wassenberg GbR aus Übach-Palenberg wird vertreten durch Nicole Hansen sowie Martin Hano und Ralf Hansen, die beide auch als Architekten fungieren. Die künftige Kita habe, so Winkens, eine hervorragende Lage mit guter Erreichbarkeit und werde die Wohnqualität in Wassenberg weiter erhöhen, was ihm sehr am Herzen liege. Bei der Wahl des Trägers habe man mit vielen möglichen Betreibern gesprochen, sich aber mit großer Überzeugung für die Johanniter-Unfall-Hilfe entschieden, da die seit langem bestehende Johanniter-Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Orsbeck ein „Vorzeigeobjekt“ sei, was nach dem – ebenfalls von den Architekten Hansen und Hano verantworteten – Neubau auch für die Räumlichkeiten gelte.