Johanniter-Unfall-HIlfe Sozialstation feiert 20-jähriges Bestehen in Wassenberg

Zu dieser Zeit suchten die Verantwortlichen noch examinierte Pflegefachkräfte und eine stellvertretende Pflegedienstleitung. Im Juli des gleichen Jahres stand dann fest: Hans-Dieter Krings übernimmt die Pflegedienstleitung in Wassenberg und Ulrike Kohl wird seine Stellvertreterin. Im Oktober 2012 ist der Standort so gewachsen, dass die Räumlichkeiten im Johanniter Stift in Wassenberg nicht mehr ausreichten. So fand der ambulante Pflegedienst ein neues Domizil an der Gladbacher Straße, bevor er den jetzigen Standort an der Roermonder Straße vor zwei Jahren bezog. „Wir haben damals mit vier Mitarbeitenden angefangen. Heute sind wir 43“, berichtet die heutige Pflegedienstleiterin Tanja Gohl.