Neue Veranstaltung in Wassenberg : „Soul, Food and Music“ am Roßtorplatz

Die Band „Miss She and the Coconuts“ gastiert demnächst in Wassenberg. Foto: Veranstalter

Aus der früheren Rock-Pop-Oldie-Nacht wird am 29. Juni ein runderneuertes Event. Zu Gast ist „Miss She and the Coconuts“.

(back) Noch gut bekannt ist die Rock-Pop-Oldie-Nacht, die seit 2008 in Wassenberg stattfand – die aber auch irgendwann nicht mehr das Publikum ansprach. „Der Abend stand in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand“, sagen Annika Schmitz und Jürgen Laaser von der Wassenberger Kunst-, Kultur- und Heimatpflege gGmbH. Darum steht nun eine neue Veranstaltung auf dem Plan. „Soul, Food and Music“ heißt das neue Event, das am Samstag, 29. Juni, 19 Uhr, auf dem Roßtorplatz stattfinden wird. Zu Gast sein wird die Band „Miss She an the Coconuts“, die längst in der Region bekannt ist. Die Band passt zum neuen Konzept, das dafür stehen soll, der Veranstaltung einen modernen Anstrich zu verpassen. So werden auch keine Oldies zu hören sein. Das Ziel ist ein lauer Sommerband in angenehmer Atmosphäre. Erweitert werden wird dabei die rund um den Roßtorplatz ansässige Gastronomie, denn es werden Foodtrucks vor Ort sein, um mit kulinarischen Köstlichkeiten den musikalischen Abend zu bereichern. Unter anderem sind Father & Son, Spirälchen GmbH und der Cocktailservice vor Ort.

Zur Band: „Miss She and the Coconuts“ verzaubert seit 2015 das Publikum mit hervorragender Performance und feinsten unplugged-Grooves, das Ganze raffiniert gepaart mit einer ausdrucksstarken weiblichen, souligen Gesangsstimme von Steffi Heym. Die Band bringt eine Auswahl an bekannten Coversongs, so dass ein Abend voller Charme, viel Seele und guten Speisen und Getränken garantiert sein sollte. Und: Der Eintritt ist frei. Selbst wenn es etwas regnen sollte, dann werden die Sonnenschirme, die auf dem Roßtorplatz aufgestellt sind, guten Schutz bieten. Jürgen Laaser und Annika Schmitz freuen sich bei der Umsetzung dieser neuen Veranstaltung übrigens auf die Zusammenarbeit mit Edeka Hensges.

