Vom 7. bis 11. August in Wassenberg Sommerkino lädt wieder zum Open-Air-Erlebnis ein

Um diese Filme geht es: Am Freitag, 7. August, lockt Barbie zur Ladies Night. Die Damen, die im rosa Oberteil erscheinen, erhalten einen Sekt gratis. Auch Männer sind willkommen. Am 8. August heißt es „Bad Boys: Ride or die“, für die harten Jungs sozusagen (auch hier sind Frauen willkommen). Am 9. August geht es mit „To the Moon“ auf den Mond, am 10. August ist „Eine Million Minuten“ dran, am 11. August schließt das Kino mit „Ich – Einfach unverbesserlich 4“.