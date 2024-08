Auf der Parkbad-Wiese in Wassenberg Sommerkino ist ein Erfolgsgarant

Jürgen Laaser von der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg freute sich: „Das Publikum ist total gemischt, wir wollen jedem hier etwas bieten“. Und tatsächlich: Auf den Liegestühlen nahmen Jung, Alt, Frauen, Männer und Menschen aller Couleur Platz. Aber auch die Filmauswahl an den fünf verschiedenen Tagen zog ein ganz bunt durchgemischtes Publikum an die Liegewiese nach Wassenberg: Neben den beiden Filmen der ersten Tage gab es mit „To the Moon“ noch eine Romanze für (frisch) Verliebte am Freitag, am Samstag folgte mit „Eine Million Minuten“ Kino fürs Herz, und für die ganz kleinen Besucherinnen und Besucher wurde am letzten Tag des Sommerkinos 2024 „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ gezeigt.