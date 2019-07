Galerie in Wassenberg : Sommerausstellung in der Wassenberger Galerie Noack

Werke von Marleen Hansen (rechts) aus St. Odilienberg und Sandra Otten (links) aus Myhl waren in der Galerie Noack bisher nicht zu sehen. Foto: Renate Resch

Wassenberg „Die Sommerausstellung ist immer eine bunte Mischung“, erklärt Klaus Noack, Galerist in Wassenberg.

Kurz vor den Sommerferien zeigt Klaus Noack in seiner Galerie Bilder von Künstlern, welche er unlängst ausgestellte, ebenso wie bekannte Künstler und Kunst, mit der ihn etwas verbindet.

Bisher noch nicht in seinen Räumen zu sehen gewesen sind Werke von Marleen Hansen aus St. Odilienberg (Niederlande) und Sandra Otten aus Myhl. Kräftige Farben, fröhlich wie der Sommer, einen die beiden Künstlerinnen. Ansonsten sind sie sehr verschieden.

Bereits beim Betreten der Galerie fallen Bilder mit roten Eseln und Metallpartien auf. „Seit zwei Jahren male ich die Eselbilder, mit denen viel Fröhlichkeit entsteht. Seit ich sie in den Ausstellungen dabei habe, gibt es immer viel zu lachen“, erzählt Sandra Otten. „Ich habe eine Eselwiese in der Nachbarschaft – dort hole ich mir immer Inspiration. Doch mein Schwerpunkt sind eigentlich Pferde.“ Eine feurige rote Stute mit einer Mähne aus Edelstahl ist Teil der Ausstellung. Die Farbe Rot findet sich in allen ihren Bildern. Es macht ihr Freude, mit Rot zu malen. Für sie ist es die Farbe der Explosion, des Lavastroms und der Energie. Die Metallteile in den Bildern verändern sich in ihrer Ansicht je nach Lichteinfall. Sie bearbeitet, flext und schleift das Metall selbst. Die meisten Besätze sind aus größeren Teilen ausgebrannt, was eine markante Randstruktur erzeugt. „Was mich inspiriert, wird umgesetzt“, erklärt sie.

Marleen Hansen malt abstrakte und abstrakt-figurative, großformatige Bilder. In ihrem Atelier malt sie ein ganzes Jahr ein bestimmtes Thema. Etwa 30 bis 35 Bilder entstehen dabei. Sie sind dann gleichzeitig fertig und können in die Galerie. „Sie passen dann gut zusammen“, bemerkt Marleen Hansen. Die ausgestellten Bilder sind eine Reihe des Jahres 2018. Sie zeigt „Frühling“, „Blick aufs Meer“, „Klatschmohn“, „Publikum“ und „Emotionen“. Die Bilder sind sehr leuchtend, lebens- und farbenfroh. Rot findet sich immer darin. Sie braucht die Farben, um auch durch schwere Phasen zu kommen. In Holland machte sie eine vierjährige Ausbildung bei Zwolle. „Dort habe ich gelernt, wie man malt, die Form, den Strich und die Farbe. Dort lernt man die Bildsprache und kann dann auch therapeutisch anderen Menschen helfen, Erlebnisse auszudrücken“, erklärt sie. Sie unterrichtete Zeichnen, Malen und Teambuilding sowie Gesprächsführung. „Wenn man es in einem Gemälde verarbeiten kann, kann man das auch im Leben“, erklärt sie. „Jetzt bin ich fast 65 Jahre alt und möchte nur noch malen und ausstellen. Alle Zeit die ich noch habe, möchte ich für das Malen verwenden.“