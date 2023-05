Klima-Projekt zu Gast Solar-Schmetterling landet in Wassenberg

Fliegen kann er nicht, der Solar-Schmetterling, der am Pontorsonplatz in Wassenberg landete. Beeindruckend ist er trotzdem. Der Solarbutterfly ist ein zehn Meter langer Wohnwagen mit aufklappbaren Solarflügeln, der von der Hochschule Luzern entwickelt wurde. Das Projekt rund um das Konstrukt wird in mehreren Etappen durchgeführt. 2022 hat der Schmetterling bereits 25.000 Kilometer durch 27 europäische Länder zurückgelegt. Dieses Jahr geht es durch Nordamerika, von Halifax nach Panama. Auf dem Weg nach Liverpool, wo er nach Amerika übersetzt, machte der Schmetterling unter anderem Halt in Wassenberg. Es geht also um eine Weltreise.