Neue Pläne in Wassenberg So zauberhaft wird der Advent

Viertes Adventswochenende – Freitag, 16. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember, Taverne am Gondelweiher: Die Marktzeiten bleiben wie am vorherigen Wochenende. Am Freitag, 19 bis 22 Uhr, lautet das Motto „Wassenberg singt“. Geplant ist ein weihnachtliches Mitsingkonzert mit Lexys Finest bei Glühwein und Leckereien. Wassenberg hofft auf einen riesigen Chor unter freiem Himmel. Traditionelle und moderne Lieder werden in deutscher und englischer Sprache gesungen. Auf einer LED-Wand werden die Texte angezeigt. Am Samstag um 15 Uhr, Propsteikirche, wartet das Adventskonzert mit dem Klarinetten Sound Erkelenz und der Low Brass Connection. Am Sonntag um 16 Uhr, Kirche in Myhl, findet ein Harfenkonzert statt. Unterdessen ist am Freitag, 16 Uhr, ab Naturparktor eine Taschenlampenführung für Kinder und Erwachsene geplant.