Zum siebten Mal in Orsbeck So vielfältig wird der Martinsmarkt

Und: Eine Ausstellerin wird am Spinnrad vor Ort eine Vorstellung geben, ein anderer Stand wird Stifte drechseln. Es gibt aber auch Produkte aus der Region wie gute Landmilch oder frisches Fleisch vom Metzger. Anke Douven drückt die Vorfreude auf den Martinsmarkt aus und erklärt, warum die Menge an vorbereitender Arbeit wirklich lohnt: „Wir hätten nie damit gerechnet, dass der Markt so gut angenommen wird. Nadine und ich organisieren gerne diesen Markt, wenn wir das Strahlen in den Augen der Besucherinnen und Besucher sehen. Bis jetzt macht es uns so viel Spaß, dass wir noch viele Jahre diesen Markt organisieren möchten.“