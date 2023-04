IHK-Jahresempfang in Wassenberg So steht es um Tourismus und Gastgewerbe in der Region

Gleich in seinem Grußwort lenkte der Kreis Heinsberger Landrat Stephan Pusch das Augenmerk auf die Region vor Ort, denn in der Pandemie hätten die Menschen besonders das Gute vor der eigenen Tür schätzen gelernt. Daran gelte es nunmehr anzuknüpfen, indem Chancen erkannt werden und die Region besonders herausstelle, was sie attraktiv gerade für Fremde mache. Dazu gab anschließend Ulrich Schirowski, Geschäftsführer der Wirtschaftsflrderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg, einen Überblick über die Aktivitäten der WFG. Ab etwa 2017 hat man den Tourismus auf Kreisebene stärker in den Fokus gerückt und dabei besonders das Radfahren und Wandern entwickelt.