Pläne im Wassenberger Fachausschuss So soll die Erkelenzer Straße sicherer werden

Die Erkelenzer Straße in Wassenberg zählt zu den meistbefahrenen in der Stadt. Innerhalb des integrierten Verkehrskonzeptes, das die Stadt Wassenberg angestoßen und mit ersten Maßnahmen schon umgesetzt hat, spielt vor allem der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr an der Gladbacher Straße und dem Dreieck Erkelenzer Straße, Burgstraße/Kirchstraße und Tannenwaldstraße eine ganz entscheidende Rolle. Gegenwärtig hat in diesem Bereich ganz klar der motorisierte Verkehr das Sagen. Zwar gibt es Bürgersteige auf beiden Seiten, aber Fahrradfahrer haben das Nachsehen – ganz besonders da, wo die Erkelenzer Straße in die Burgstraße mündet bzw. wo auf der gegenüberliegenden Seite die Kirchstraße in die Erkelenzer Straße übergeht.