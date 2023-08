Wassenberger Planungsausschuss beschließt So geht es mit der Erkelenzer Straße weiter

Viel drängender ist ohnehin die Situation am vorhin beschriebenen „Dreieck“. Die Verkehrsteilnehmer bekommen es an dieser Stelle mit einer Einbahnstraßenregelung zu tun. Das Problem dabei: Wer aus der Oberstadt in die Unterstadt will, hat ein Gefälle vor sich, in Gegenrichtung wartet folglich eine Steigung. Die Sache wird erschwert, weil auch die Tannenwaldstraße und Bergstraße an dem Dreieck auf die Erkelenzer Straße münden. Die CDU hatte vorgeschlagen, dass es aus dieser Richtung nur nach rechts auf die Erkelenzer Straße gehen sollte. Und wer aus der Kirchstraße nach links in das Wohngebiet einfahren soll, dem sollte die Zufahrt mit verkürzter Spur erschwert werden.