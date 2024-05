Expertenbefragung läuft Das ist der Sachstand beim Lehr- und Erlebnispfad in Wassenberg

Bürgermeister Marcel Maurer betonte in der Ausschusssitzung, dass die Stadt Wassenberg mittlerweile in der Sache weitergearbeitet habe. Heißt konkret: Die Stadtverwaltung hat unter anderem wegen des Punktes einer konzeptionellen Umsetzung eines solchen möglichen Pfades bereits Kontakt zum Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette aufgenommen, außerdem hat die Stadt auch den für Wassenberg zuständigen Revierförster des Landesbetriebs Wald und Holz, Claus Gingter, mit ins Boot geholt, um dessen fachliche Meinung zu hören. Wie Maurer weiter unterstrich, sei es der Stadt Wassenberg wichtig, die Experten zu fragen, um dann das weitere Vorgehen sinnvoll zu planen und zu organisieren. „Da die Stadt Wassenberg auch in anderen Fragen der Naherholung und Waldnutzung eng mit diesen Akteuren zusammenarbeitet, sollte nach hiesiger Auffassung die Möglichkeit einer etwaigen Kooperation bei der gegebenenfalls erfolgenden Realisierung der beantragten Projekte im Vorfeld abgestimmt werden“, heißt es aus dazu aus der Wassenberger Verwaltung. Daher lautete der Vorschlag der Verwaltung auch, die Sache in die Ausschusswoche, die für Anfang September bereits terminiert ist, zu vertagen, um dann mit mehr Kenntnis bessere Entscheidungen treffen zu können.