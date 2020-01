Ehrungen zum Auftakt in Wassenberg : Skatsportler starten in die neue Pokalrunde

Skatsportler starten in die neue Pokalrunde

Ehrungen zum Auftakt in Wassenberg

Im Kreis Heinsberg beginnt die neue Saison der Skatspieler in Wassenberg. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Wassenberg Vor dem ersten Spieltag der neuen Saison ehrt die Skatsport Kreisvereinigung Heinsberg ihre Sieger aus dem vergangenen Jahr.

Die Skatsport Kreisvereinigung Heinsberg startet mit der ersten Pokalrunde in die neue Saison. Zwölf Mannschaften treten dazu am 21. Januar beim letztjährigen Pokalgewinner, dem SC 1979 Myhl 1, an, der den Spieltag im Hotel „Zur Rennbahn“ ausrichtet. Die acht Punktbesten qualifizieren sich für das Halbfinale. Im Vorfeld der Veranstaltung nimmt der Vorstand der Skatsport Kreisvereinigung zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen vor für besondere Leistungen im vergangenen Jahr vor.