Wassenberg erhält Förderzusage Skateanlage kann nun umgestaltet werden

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Generationenfragen (und später auch im Rat) zu Beginn des Jahres kamen dann die letztlich auf den Weg gebrachten Pläne auf den Tisch. Für die Pläne der künftigen Skateanlage zeichnete das Planungsteam FFS aus Hohenahr-Altenkirchen verantwortlich. Die Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung, die auch in Olpe und Wetzlar ansässig ist, stellte mit Leiter Roland Seeger und Tobias Kusterer in der damaligen Fachausschusssitzung die umfangreiche Vorentwurfsplanung vor.