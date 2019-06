Gleich zwei Gründe zum Feiern : Vorsitzender des SC Myhl von Anfang an

Vorsitzender des SC Myhl von Anfang an

Wassenberg Der Skatclub Myhl feiert gleich zweimal: die 40jährige Tätigkeit von Rolf Zohren und das 40-jährige Bestehen des Clubs.

Gründungsmitglied Rolf Zohren ist für seine 40-jährige Tätigkeit als Vorsitzender des Skatclubs Myhl geehrt worden – und dabei handelt es sich nicht nur um eine ganz schön lange Zeit, sondern auch um eine besondere Zahl: Der SC Myhl 1979 wird in diesem Jahr ebenfalls 40 Jahre alt.

Das wurde am Gründungstag, Fronleichnam, mit einer Ehrung und einem Jubiläumsturnier gefeiert. Zunächst hatte der Skatclub im Vereinslokal „Zur Rennbahn“ Gratulationen anderer Vereine entgegengenommen sowie die insgesamt elf lebenden Vereinsgründer und die langjährigen Mitglieder geehrt. Danach schloss sich das Turnier an, in dem Einzel-Wertungen und ein Tandem-Wettbewerb ausgespielt wurden.