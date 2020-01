Aus der Wassenbergerg Politik : SPD beantragt solarbetriebene Servicebänke

Solarbänke gibt es beispielsweise an einem Gymnasium in Neukirchen-Vluyn. Dort wurden sie im Sommer 2019 aufgestellt. Foto: Dirk Neubauer

Wassenberg Die SPD bittet die Wassenberger Stadtverwaltung, die Aufstellung von „Solarbänken“ – vielleicht mit Sponsorenhilfe – zu prüfen.

Ein Vorbild, wie es der SPD bei ihrem Antrag vorschwebt, ist seit Mitte 2019 auf dem Rathausplatz in Heinsberg zu besichtigen: eine „smarte“ Bank, nicht allein zum Ausruhen gedacht. Man kann an der Servicebank sein Handy laden oder per WLAN im Internet surfen. Über LCD-Monitor laufen Werbespots und Videos. Für Energie sorgen Solarmodule oder Batterien. Die SPD bittet die Wassenberger Stadtverwaltung, die Aufstellung solcher Solarbänke – vielleicht mit Sponsorenhilfe – zu prüfen. Auch Solarbäume, die zusätzlich für Licht sorgen, gibt es in einigen Städten; Fotos legte die SPD ihrem Antrag im Hauptausschuss ebenfalls bei. Die Stadt schlug vor, die Umsetzungsmöglichkeiten von Solarbänken bei geplanten Dorfentwicklungsprojekten in Ophoven und Myhl zu prüfen. Dem stimmte der Ausschuss zu.