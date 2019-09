Glückwunsch : Sibylla Schwarz freut sich auf ihren 105. Geburtstag

Wassenberg Sibylla Schwarz feiert am 22. September ihren 105. Geburtstag. Die Seniorin wohnt seit 2013 im Johanniter Stift in Wassenberg.

Die ehemalige Luchtenbergerin hatte nach dem Krieg das Lebensmittelgeschäft ihrer Familie im Ort weitergeführt. Zusammen mit ihrer Tochter und dem Schwiegersohn baute sie es später zum Selbstbedienungsgeschäft aus. Darüber hinaus hat sie sich stark in der Familie eingebracht und war immer für sie da. Sie feiert am 22. September ihren 105. Geburtstag. Dazu sind ehemalige Nachbarn und ihre Freunde ab 15 Uhr ins Zuhause der Tochter zum Kaffee eingeladen. Zudem kann jeder, der möchte, ihr gratulieren kommen. Dabei kann das Geburtstagskind inzwischen auf drei Generationen blicken: Neben ihrer Tochter hat sie vier Enkel und vier Urenkel.

Die Seniorin wohnt seit 2013 im Johanniter Stift in Wassenberg und ist dort sehr zufrieden. Nach wie vor möchte sie immer gerne unter Leute, nimmt an Veranstaltungen teil und erfreut sich daran, Blumen und Bäume zu sehen. Am meisten gefallen ihr die Ausflüge mit der Tochter in die nähere Umgebung. Mit Unterstützung einer Schiebehilfe erkunden beide gerne den Wassenberger Wald bis hin zum Restaurant „Tante Lucie“ oder gehen zum Gondelweiher und dort in den Rosengarten, mit dem sie alte Familienerinnerungen verbinden.