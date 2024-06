Betrüger in Myhl unterwegs Seniorin übergibt Goldschmuck nach Schockanruf

Im weiteren Telefonat sprach die schockierte Seniorin noch mit einer Frau, die sich als Mitarbeiterin eines Gerichts ausgab sowie mit einem angeblichen Richter. Als Kaution wurde ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag gefordert. Da die Seniorin nicht genug Bargeld zur Verfügung hatte, händigte sie gegen 15.45 Uhr einem Kurier an der Haustür Goldschmuck aus. Der Abholer war etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er war schlank, hatte kurze dunkle Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. Er kam zu Fuß aus Richtung Am Justusberg zur Wohnanschrift und entfernte sich auch wieder nach der Übergabe in diese Richtung.