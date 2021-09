Sechstklässler der Gesamtschule klären mit Exponaten auf : Jüdisches Leben ausgestellt

Wassenberg Mit dem Thema befassten sich Sechstklässler der Betty-Reis-Gesamtschule. Auch zum 100. Geburtstag der Namensgeberin gab es einen Aktionstag.

Vor dem historischen Hintergrund von 1700 Jahren Judentum in Deutschland und 700 Jahren Juden in Wassenberg war die Schule nun froh, im Rahmen der Projektreihe „Stadt.Land.Fluss“ eine Ausstellung „Jüdisches Leben im Rheinland“ nach Wassenberg geholt zu haben. Konzipiert wurde die Ausstellung von Wissenschaftlern des Landesverbandes Rheinland . Gezeigt wurde an der Schule das Ergebnis in Kooperation mit der Landessynagoge Rödingen und dem Heimatverein Wassenberg.

Zum 100. Geburtstag von Betty Reis am 15. Juli hatte die Schule kürzlich einen Aktionstag organisiert, bei dem sich alle Schülerinnen und Schüler in unterschiedlicher Weise mit Betty Reis beschäftigt hatten. Die Sechstklässler sorgten dabei für die Ausstellung. „Betty war ein ganz normales Mädchen, was auch gerne mit dem Rad fuhr“, stellte die zehnjährige Lene klar. Emilie (11) ergänzte: „Sie unterscheidet fast gar nicht von uns heute.“ Die Klasse der beiden Mädchen hatte nämlich Steckbriefe – einer davon war Bettys – erstellt und dabei erkannt, dass sich die Interessen kaum unterscheiden. Eine weitere Klasse stellte sich vor, wie Bettys Zimmer ausgesehen haben könnte und stellte die Szenerien in Schuhkartons nach. Sabrina Gerres, verantwortliche Lehrerin an der Gesamtschule im Bereich der Namensgebung, freute sich über die Kreativität der Sechstklässler: „Da gab es so viele Ideen. Das ganze Material wie Stoffe oder auch die Heißklebepistole wurden ordentlich geteilt. Streit gab es da nie“, lobte sie das Verhalten der Schülerinnen und Schüler.