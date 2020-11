Gedenken in Wassenberg : Schüler erinnern an Pogromnacht-Opfer

Wassenberg Die Schüler der Betty-Reis-Gesamtschule haben sich in Projekten intensiv mit der Pogromnacht von 1938 auseinandergesetzt. Ihr eindeutiges Fazit: „Nie wieder wegsehen, ignorieren, verletzen, beleidigen, auslachen!“

Die gemeinsame Gedenkfeier am Wassenberger Synagogenplatz von Stadt, Heimatverein und Betty-Reis-Gesamtschule anlässlich der Pogromnacht 1938 musste in diesem Jahr ausfallen. Als Ersatz hatte sich vor allem die achte Klasse der Schule mit dem Thema auseinandergesetzt.

Schülersprecherin Luna Ongaro machte in einer Durchsage auf das Angebot aufmerksam. In einem Video erzählt Karl Lieck als Zeitzeuge, wie er den Brand der Synagoge erlebt hat. Ein Grußwort des scheidenden Bürgermeisters Manfred Winkens und seines Nachfolgers Marcel Maurer fasst das Anliegen zusammen: „Diese Erinnerung darf niemals enden, vielmehr muss sie auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen“, hieß es darin.

Sepp Becker, Ehrenbürger der Stadt und früherer stellvertretender Schulleiter, wählte Informationstafeln aus, die am Synagogenplatz nun zum Gedenken auffordern. Die Schüler stellten ihre Arbeit unter das Motto: „Pogrom!? Nie wieder! Wenn es brennt, sei ein Feuerlöscher!“ Die Beschäftigung mit aktueller populistischer Propaganda führte zu engagierten Video-Statements, in denen Vertreter der Klassen eindeutig Stellung beziehen. So heißt es abschließend in dem Beitrag von Elias Blase aus der Klasse 8.4: „Nie wieder wegsehen, ignorieren, verletzen, beleidigen, auslachen! Nie wieder! Eine schwierige Aufgabe – immer wieder!“